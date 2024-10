VMware meldt dat recente update voor kritiek vCenter-lek onvoldoende is

VMware kwam vorige maand met een beveiligingsupdate voor een kritieke kwetsbaarheid in vCenter, waardoor servers op afstand zijn over te nemen. Het bedrijf laat nu weten dat die update onvoldoende is en heeft een tweede update uitgebracht om het probleem volledig te verhelpen. VCenter is een oplossing voor het beheer van virtual machines en gevirtualiseerde servers. Kwetsbaarheden in de oplossing zijn in het verleden geregeld gebruikt voor het uitvoeren van aanvallen.

Vorige maand liet VMware weten dat de implementatie van het DCERPC-protocol binnen vCenter een heap-overflow kwetsbaarheid bevat. Door het versturen van speciaal geprepareerde netwerkpakketten kan een aanvaller met toegang tot een vCenter-server code op het systeem uitvoeren. De impact van het beveiligingslek (CVE-2024-38812) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Het probleem werd gedemonstreerd tijdens een hackwedstrijd in China genaamd Matrix Cup, die afgelopen juni plaatsvond. Vervolgens kwam VMware op 17 september met patches, maar in een update van het beveiligingsbulletin laat VMware nu weten dat de eerste patch ontoereikend was. Organisaties worden dan ook opgeroepen de nu uitgebrachte update te installeren om zo volledig beschermd te zijn.