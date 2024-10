Tor Project lanceert Tor Browser 14, langere support van Windows 7

Het Tor Project heeft Tor Browser 14 gelanceerd, die allerlei nieuwe features en bugfixes bevat, en een langere ondersteuning van Windows 7, 8 en 8.1, alsmede macOS Sierra, High Sierra en Mojave aangekondigd. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van Tor Browser, wat uit een aangepaste Firefox-versie bestaat.

Bij de lancering van Tor Browser 13.5, die gebaseerd is op Firefox ESR 115, waarschuwde het Tor Project gebruikers van Windows 7, 8, 8.1 en macOS Sierra, High Sierra en Mojave, dat dit de laatste ondersteunde versie was. Nu laat het Tor Project weten dat gebruikers van deze besturingssystemen tot maart 2025 beveiligingsupdates blijven ontvangen. Hiervoor zullen aparte updates voor Tor Browser 13.5 verschijnen. De aankondiging volgt op de beslissing van Mozilla om Firefox-gebruikers op oudere platforms langer te ondersteunen.

De nu gelanceerde Tor Browser 14.0 is gebaseerd op Firefox ESR 128, die geen oudere Windows- en macOS-versies ondersteunt. Door het gebruik van Firefox ESR 128 is een jaar aan veranderingen en features die aan Firefox zijn toegevoegd nu ook beschikbaar in Tor Browser. Daarnaast zijn er nieuwe features beschikbaar, zoals de mogelijkheid voor Androidgebruikers om een nieuw Tor-circuit voor een geopende website aan te vragen. Tor Browser 14.0 is een automatische update voor gebruikers op nieuwere macOS- en Windows-versies.