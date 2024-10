RDI: vier type factoren beïnvloeden cyberweerbaarheid digitale ecosystemen

De digitale weerbaarheid van een ecosysteem wordt beïnvloed door vier type factoren, waarbij vooral organisatorische en culturele factoren van belang zijn, aldus de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) op basis van onderzoek dat het liet uitvoeren. De toezichthouder stelt dat bedrijven en organisaties steeds afhankelijker van digitalisering worden, zowel in de eigen bedrijfsvoering als in de samenwerking met andere partijen.

De verbondenheid van bedrijven, netwerken, apparaten en leveranciers levert een ecosysteem op. De RDI liet onderzoeken op welke manier ecosystemen werken, hoe kwetsbaar ze zijn en hoe ze cyberweerbaar zijn en kunnen worden gemaakt. Het onderzoek laat zien dat vier type factoren de digitale weerbaarheid van een ecosysteem beïnvloeden.

Het gaat om technische factoren (hard- en software), organisatorische factoren (afspraken, contracten en beleid), culturele factoren (bewustzijn, communicatie en vertrouwen) en wetgevende factoren (standaarden en houding van de overheid). "Van deze vier zijn vooral organisatorische en culturele factoren van belang voor een goede cyberweerbaarheid", zo laat de RDI weten, die vooral naar het belang van goede samenwerking en onderling vertrouwen wijst.

Het onderzoek laat daarnaast zien dat er twee manieren zijn om de cyberweerbaarheid van ecosystemen te versterken, waarbij deze manieren ook worden gecombineerd. Het gaat dan om afspraken die een organisatie met andere deelnemers in het ecosysteem maakt over de benadering van risicoanalyses, die iedere deelnemer vervolgens zelf uitvoert en vertaalt in technische (en andere) maatregelen.

Bij de tweede methode gaat een organisatie ervan uit dat de andere deelnemers in het ecosysteem niet afdoende beveiligd zullen zijn (‘zero trust’), en neemt daarom maatregelen om zichzelf daartegen te beschermen. Volgens de RDI is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat organisaties zich bewust moeten zijn van het ecosysteem om hen heen en binnen dat systeem de eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.