Fortinet waarschuwt voor actief misbruikte kwetsbaarheid in FortiManager

Fortinet waarschuwt klanten voor een actief misbruikte kwetsbaarheid in FortiManager en FortiManager Cloud waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller het systeem op afstand kan overnemen. FortiManager is een netwerkapparaat waarmee organisaties als hun Fortinet-apparaten kunnen beheren. De afgelopen dagen werd er veelvuldig over het bestaan van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2024-47575, gespeculeerd.

Beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont stelde dat statelijke actoren misbruik van het lek maken om via managed serviceproviders spionage-aanvallen uit te voeren. Fortinet bleef echter stil over het probleem en de beschikbaarheid van beveiligingsupdates, tot vandaag. In het beveiligingsbulletin laat het bedrijf weten dat het berichten over actief misbruik heeft ontvangen en roept klanten op om de beschikbaar gestelde update te installeren.

Door het versturen van speciaal geprepareerde requests kan een ongeauthenticeerde aanvaller namelijk op afstand willekeurige code of commando's op de FortiManager uitvoeren en zo controle over het systeem krijgen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Sinds wanneer er misbruik van het beveiligingslek plaatsvindt laat Fortinet niet weten.