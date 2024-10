Cisco waarschuwt voor meerdere kritieke lekken in FTD- en ASA-software

Cisco waarschuwt organisaties voor meerdere kritieke kwetsbaarheden in de Firepower Threat Defense (FTD), Adaptive Security Appliance (ASA) en Secure Firewall Management Center (FMC) software waardoor aanvallers kwetsbare apparaten kunnen overnemen. De impact van de drie kwetsbaarheden is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.9.

De Cisco ASA-software biedt onder andere firewall-, antivirus- en vpn-functionaliteit. Een kwetsbaarheid (CVE-2024-20329) in het SSH-subsystem laat een geauthenticeerde remote aanvaller commando's als root uitvoeren. Dit is mogelijk doordat gebruikersinvoer niet goed wordt gevalideerd. Een aanvaller met beperkte gebruikersrechten kan dit beveiligingslek gebruiken om volledige controle over het systeem te krijgen. Systemen zijn alleen kwetsbaar als ze een kwetsbare ASA-versie draaien, de CiscoSSH-stack staat ingeschakeld en SSH-toegang op tenminste één interface wordt toegestaan.

De tweede kritieke kwetsbaarheid (CVE-2024-20412) is aanwezig in de FTD-software van de Firepower 1000, 2100, 3100 en 4200 firewalls. Door de aanwezigheid van een statisch account met een hardcoded wachtwoord kan een ongeauthenticeerde, lokale aanvaller op het systeem inloggen. Vervolgens is het mogelijk gevoelige informatie te stelen, de configuratie aan te passen of het apparaat buiten werking te stellen, zodat het systeem opnieuw geimaged moet worden.

Het kritieke beveiligingslek in FMC (CVE-2024-20424), wat wordt gebruikt voor firewallbeheer, maakt het mogelijk voor een geauthenticeerde aanvaller om als root commando's op het onderliggende besturingssysteem uit te voeren of commando's op managed FTD-apparaten. Hiervoor is het nodig om speciaal geprepareerde HTTP-requests naar de webinterface te sturen. Wederom is het onvoldoende valideren van gebruikersinvoer de oorzaak. Voor alle drie de kritieke kwetsbaarheden zijn updates beschikbaar. Cisco zegt niet met misbruik van de beveiligingslekken bekend te zijn.