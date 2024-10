San Francisco trekt 212 miljoen dollar uit voor uitfaseren van floppydisks

De Amerikaanse stad San Francisco trekt 212 miljoen dollar uit om het metrosysteem te vervangen dat nog met 5¼ floppydisks werkt. De Muni Metro maakt sinds 1998 gebruik van een Automatic Train Control System dat gebaseerd is op technologie uit de jaren 1980. "Het was ontwikkeld om 20 tot 25 jaar mee te gaan. Sommige onderdelen worden niet langer meer gemaakt. Daarom is het belangrijk dat we het bestaande systeem vervangen voordat onderdelen defect raken en voor grote metrovertragingen zorgen", aldus het San Francisco Municipal Transportation Agency (SFMTA).

Zo draait de software van het Automatic Train Control System op floppy disks. Het systeem gebruikt drie floppy's voor het laden van de DOS-software waarmee de centrale servers van het systeem worden bediend. De floppy's moeten elke ochtend worden geladen. Daarnaast moet de stad programmeurs in dienst houden die met programmeertalen uit de jaren 1990 overweg kunnen.

De SFMTA heeft nu een contract met Hitachi ter waarde van 212 miljoen dollar goedgekeurd voor het vervangen van het systeem. Het nieuwe systeem, dat eind 2027 zou moeten worden opgeleverd, zal onder andere van wifi en mobiele signalen gebruikmaken om de locatie van metro's te bepalen, zo meldt de San Francisco Chronicle.