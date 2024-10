Burger kan paspoort en id-kaart straks online via StopID ongeldig verklaren

Burgers kunnen straks zelf online hun paspoort of identiteitskaart ongeldig laten verklaren als die is vermist of gestolen, of ermee is gefraudeerd. De overheid zal hiervoor de applicatie StopID lanceren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat burgers door de beschikbaarheid van StopID sneller een melding zullen doen en deze melding sneller tot een registratie van het identiteitsdocument als ongeldig zal leiden, omdat formulieren die hier nu voor worden gebruikt niet meer handmatig moeten worden verwerkt.

De komst van StopID was in het verleden vaker aangekondigd, maar nu is er een conceptregeling gepubliceerd die voor de invoering moet gaan zorgen. De 'Wijziging Paspoortuitvoeringsregelingen' voert verschillende wijzigingen door, waaronder de mogelijkheid voor burgers om StopID te gebruiken. De applicatie, die met DigiD werkt, zal burgers waarschuwen dat ze niet zomaar een melding moet doen, aangezien dit gevolgen heeft. Zo zal het huidige identiteitsdocument niet meer zijn te gebruiken en moet er een nieuw document worden aangevraagd, wat tijd en geld kost. Het publiek kan tot en met 10 november via Internetconsultatie.nl op de conceptregeling reageren. Wanneer StopID precies beschikbaar komt is onbekend.