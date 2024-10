Delta eist wegens schade door storing 500 miljoen dollar van CrowdStrike

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines heeft cybersecuritybedrijf CrowdStrike aangeklaagd wegens de schade die het heeft geleden als gevolg van een defecte update en eist een schadevergoeding van vijfhonderd miljoen dollar. Volgens Delta is CrowdStrike nalatig geweest en heeft het contractbreuk gepleegd, zo meldt CNBC. Vanwege de storing die de update van CrowdStrike afgelopen juli veroorzaakte moest Delta meer dan zesduizend vluchten annuleren, waar meer dan een half miljoen passagiers de dupe van werden.

Ceo Ed Bastian van de luchtvaartmaatschappij stelde eerder dat de storing het bedrijf een half miljard dollar heeft gekost. CrowdStrike kan zich niet in de beschuldigingen van Delta vinden. Het cybersecuritybedrijf is naar eigen zeggen 'zeer teleurgesteld door de suggestie van Delta dat CrowdStrike zich ongepast heeft gedragen en keurt alle beschuldigingen af dat het grof nalatig was of zich schuldig heeft gemaakt aan opzettelijk wangedrag', aldus een brief die een externe advocaat eerder naar de luchtvaartmaatschappij stuurde. Verder laat de brief weten dat de aansprakelijkheid van CrowdStrike contractueel is beperkt tot een 'single-digit' miljoenenbedrag.

"CrowdStrike veroorzaakte een wereldwijde catastrofe omdat het voor eigen financieel gewin zaken oversloeg en de geclaimde test- en certificeringsprocessen omzeilde", aldus Delta in de aanklacht. "Als CrowdStrike de defecte update voor de uitrol op zelfs één computer had getest, had de computer gecrasht." Delta zegt dat het automatische updates van CrowdStrike had uitgeschakeld, maar dat deze update toch onder computers werd uitgerold. Volgens de luchtvaartmaatschappij zorgde de beveiligingssoftware van CrowdStrike op deze manier voor een 'ongeautoriseerde deur' op de Windowssystemen.