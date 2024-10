Datalek gemeente Alphen aan den Rijn door brieven met verkeerde aanhef

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld nadat het brieven met een verkeerde aanhef naar inwoners had gestuurd. De in totaal drieduizend brieven gingen over de gevolgen van de zero-emissiezone voor bestelauto's en lichte bedrijfswagens. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad (pdf).

"Helaas is er een verkeerde aanhef gebruikt en het is een enkele keer voorgekomen dat inwoners meerdere brieven ontvingen in een envelop", aldus het college. Dat voegt toe dat er geen gevoelige data is gelekt. De gemeente geeft niet aan op welke grond het om een meldplichtig datalek gaat. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn er drie soorten datalekken. Eén daarvan betreft een inbreuk op de integriteit. "Persoonsgegevens zijn gewijzigd door iemand die daartoe niet bevoegd is. Of dit is per ongeluk gebeurd."

Alphen aan den Rijn kreeg dit jaar bij het versturen van brieven met meerdere datalekken te maken. "Daarbij ging het om brieven die per abuis dubbelzijdig waren geprint. Naar aanleiding van deze datalekken heeft de gemeente het werkproces bij de repro geëvalueerd en vervolgens aangepast. In dit geval is er een fout gemaakt in het aanpassen van het adressenbestand, waardoor de brieven wel op het juiste adres zijn aangekomen met de onjuiste aanhef." De gemeente zal de brieven opnieuw versturen met de juiste aanhef.