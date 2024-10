Microsoft rekent gebruikers 30 dollar voor één jaar extra Windows 10-updates

Op 14 oktober volgend jaar stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Voor het eerst kunnen consumenten tegen betaling een jaar lang beveiligingsupdates blijven ontvangen, waar Microsoft dertig dollar voor rekent. Dat heeft het techbedrijf vandaag bekendgemaakt. Organisaties en bedrijven konden ook al bij vorige Windowsversies waarvan de support eindigde tegen betaling Extended Security Updates (ESU) ontvangen, om zo toch tegen kwetsbaarheden beschermd te zijn. De optie komt in het geval van Windows 10 zowel beschikbaar voor organisaties als eindgebruikers.

Het ESU-programma voor eindgebruikers zal één jaar beveiligingsupdates bieden. Aanmelden zal richting het einde van de support mogelijk worden. Vanaf 1 november zal Microsoft voor organisaties de traditionele '5-by-5 Extended Security Update' gaan aanbieden. Organisaties kunnen tegen betaling drie jaar lang beveiligingsupdates blijven ontvangen. De eerste ESU voor Windows 10 die het techbedrijf uitbrengt staat voor november 2025 gepland.

Daarnaast zal Windows 10 gebruikers nieuwe meldingen laten zien over het einde van de support over iets minder dan een jaar en welke opties er zijn. Volgens het techbedrijf is het belangrijk dat gebruikers en organisaties zich voorbereiden als het besturingssysteem straks geen beveiligingsupdates meer ontvangt.