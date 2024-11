Rechter: ontslag op staande voet voor mailen werkbestand naar privémail onterecht

De directeur van een garagebedrijf is ten onrechte op staande voet ontslagen voor het mailen van een werkbestand naar zijn privémail, zo heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld. De directeur werkte sinds 2022 als directeur voor het garagebedrijf. Afgelopen mei liet het bedrijf aan de directeur weten dat de resultaten van zijn vestiging tegenvielen. Die avond stuurde de directeur enkele bestanden vanuit zijn werkaccount naar zijn privémail.

Het garagebedrijf ontdekte op 21 mei dat er werkbestanden naar de privémail van de directeur waren gestuurd. De directeur had op 22 mei een vrije dag. Op 23 mei werd hij gevraagd om naar kantoor te komen en werd op staande voet ontslagen. "In artikel 10 van uw arbeidsovereenkomst is het u onder meer expliciet verboden dergelijke bedrijfsinformatie te kopiëren/dupliceren anders dan voor strikt zakelijk gebruik", aldus de ontslagbevestiging van het bedrijf.

De directeur verklaarde dat hij bang was om op non-actief te worden gesteld en zo toegang zou verliezen tot de gegevens in zijn werkcomputer, waarmee hij kon aantonen dat de veronderstelling van zijn werkgever over zijn vermeend disfunctioneren onjuist waren. Volgens de rechter is het gezien de onverwachte confrontatie over zijn vermeend disfunctioneren begrijpelijk dat hij vreesde op non-actief gesteld te worden, en dat hij de gegevens wilde veiligstellen om de verwijten te kunnen weerleggen.

Daarnaast heeft het garagebedrijf niet voldoende onderbouwd dat de directeur andere motieven had voor het doorsturen van de werkbestanden naar zijn privémail. "Het begrijpelijk is dat [partij 1] zich overvallen voelde door de vragen over zijn mailgedrag. Daarbij is van belang dat er inmiddels wel een concept VSO door [partij 2] was aangeboden en sprake was van een verslechterde verstandhouding tussen partijen", aldus de rechter. Die stelt dat ontslag op staande voet in deze situatie niet gerechtvaardigd is en een minder vergaande maatregel had volstaan.

Beide partijen eisten een vergoeding van elkaar. De rechter oordeelt dat het garagebedrijf de directeur bij elkaar 15.000 euro moet betalen, waaronder een transitievergoeding. Een dergelijke vergoeding hoeft niet te worden betaald als het eindigen van de arbeidsrelatie het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Het garagebedrijf stelt dat dit hier het geval is, maar daar is de rechter het niet mee eens. Aan de andere kant moet de directeur het garagebedrijf 6.000 euro aan verbeurde contractuele boetes betalen, omdat hij artikel 10 van de arbeidsovereenkomst heeft overtreden. Er was een bedrag van 24.000 euro geëist.