LastPass waarschuwt voor malafide helpdesk in reviews Chrome Web Store

LastPass waarschuwt voor oplichters die zich in reviews van de wachtwoordmanager in de Chrome Web Store voordoen als de helpdesk. In de recensies worden telefoonnummers genoemd die zogenaamd van de helpdesk zijn en gebruikers zouden kunnen helpen met zaken als accountproblemen en facturatie. Wie de 'helpdesk' belt wordt gevraagd om de ConnectWise ScreenConnect-software te downloaden waarmee de oplichter toegang tot de computer of telefoon krijgt, zo blijkt uit een analyse van Any.Run.

De oplichters hebben de malafide reacties niet alleen bij de browserextensie van LastPass geplaatst. Dit is ook gedaan bij 'customer service' extensies van Amazon, Peacock TV en Netflix. Tevens hebben oplichters het nummer ook in reacties op Reddit en andere sites geplaatst, waarbij ze zich voordoen als de helpdesk van PayPal en streamingdienst Roku. De malafide reacties bij de review van de LastPass Chrome-extensie zijn inmiddels verwijderd. De wachtwoordmanager vraagt gebruikers alert te zijn en dat de echte helpdesk nooit om het master password vraagt.