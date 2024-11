Cisco lekt door configuratiefout op DevHub-site bestanden voor klanten

Cisco heeft door een configuratiefout op de eigen DevHub-site bestanden bedoeld voor klanten onbedoeld gelekt, die zodoende door een aanvaller gestolen konden worden. Via DevHub maakt Cisco scripts, templates, code en andere software beschikbaar voor klanten en gebruikers van de site. Het grootste deel van de informatie op DevHub is bewust publiek beschikbaar, aldus het netwerkbedrijf in een melding over een security-incident.

Vorige maand claimde iemand op een online forum een 'Cisco Data Breach'. Volgens deze persoon beschikte hij over allerlei gevoelige informatie van Cisco. Het bedrijf deed daarop een onderzoek en stelde dat het om bestanden van de DevHub-site ging. Verder onderzoek wees uit dat een configuratiefout ervoor zorgde dat bestanden bedoeld voor klanten, die niet publiek hadden moeten zijn, toch zijn gepubliceerd. Volgens Cisco betreft het een 'beperkt aantal' CX Professional Services-klanten die inmiddels zijn ingelicht.

Om wat voor soort configuratiefout het precies gaat laat Cisco niet weten. Het probleem is inmiddels verholpen, aldus de verklaring. Verder stelt Cisco op basis van voorlopig onderzoek dat er geen informatie is gelekt waardoor een aanvaller toegang kan krijgen tot de productie- of bedrijfsomgevingen van het bedrijf.