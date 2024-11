QNAP dicht kritiek lek waardoor routers op afstand zijn over te nemen

QNAP heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor een kritieke kwetsbaarheid in QuRouter (CVE-2024-50389), waardoor routers van de fabrikant op afstand zijn over te nemen. Het beveiligingslek werd op 22 oktober tijdens de Pwn2Own-hackwedstrijd in Ierland gedemonstreerd. Het evenement beloont onderzoekers voor het demonstreren van onbekende beveiligingslekken in veel gebruikte producten en software, waaronder verschillende routers.

Onderzoekers van Viettel Cyber Security lieten zien hoe ze via de kritieke kwetsbaarheid de QNAP QHora-322-router op afstand konden compromitteren, om daarvandaan de aangesloten TrueNAS Mini X over te nemen. QNAP heeft nu een update voor QuRouter uitgebracht, het besturingssysteem dat op de routers van de fabrikant draait. Details over het beveiligingslek zelf zijn echter niet gegeven, behalve dat het om een kritiek probleem gaat dat in versie 2.4.5.032 en nieuwer is verholpen.