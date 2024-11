Politie komt met optie om online aangifte te doen via Microsoft Teams

De politie Noord-Holland biedt burgers die online aangifte willen doen nu ook de optie hiervoor Microsoft Teams te gebruiken. Videobellen via Teams moet het laagdrempeliger en eenvoudiger voor mensen maken om aangifte te doen, aldus de aankondiging. Voor het doen van aangifte via videobellen moet eerst de politie worden gebeld. Er zal dan worden gekeken of dit voor het specifieke delict mogelijk is.

Wanneer aangifte via videobellen kan wordt er een datum en tijd gekozen. De avond voor de afspraak wordt er een e-mail gestuurd met een link naar Microsoft Teams. De politie merkt op dat aangifte doen via politie.nl of op het politiebureau gewoon mogelijk blijft. De Rechtspraak maakt sinds eind 2021 gebruik van Teams voor online zittingen. Afgelopen juni oordeelde de Europese Commissie op basis van voorlopige bevindingen dat Microsoft de Europese antitrustregels heeft overtreden door Teams met Office 365 en Microsoft 365 te bundelen.