NS gaat boete van 500.000 euro inzetten voor aanschaf van bodycams

NS gaat een boete van 500.000 euro die het kreeg opgelegd wegens vertragingen op de hogesnelheidslijn inzetten voor de aanschaf van bodycams. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie. Dat laat staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat in de Halfjaarverantwoordingen van ProRail en NS weten.

"Van mening dat de reiziger bij uitstek gebaat is bij meer veiligheid in de trein en op het perron en dat bodycams, ingezet op basis van vrijwilligheid, daar een positieve bijdrage aan leveren; verzoekt de regering om na overleg met consumentenorganisaties de geïnde boete van € 500.000 door NS te laten inzetten voor de aankoop van bodycams", aldus de motie. Die werd met 136 stemmen voor aangenomen. SP, DENK, PvdD en FVD stemden tegen.

Jansen liet na het aannemen van de motie weten dat het verzoek aan consumentenorganisaties zou worden voorgelegd. "Wanneer het formele proces voor de boetebesteding is doorlopen, wordt hierover een besluit genomen", aldus de staatssecretaris in juli. "In lijn met de aangenomen motie Kamerlid Heutink zal de boete van NS bestemd worden voor de aankoop van bodycams", schrijft Jansen nu.

Vorige maand werd bekend dat brede uitrol van bodycams onder NS-personeel niet eerder dan medio 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast stelde minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat dat er een forse investering voor de NS nodig is om alle 3500 servicemedewerkers meerjarig van bodycams te voorzien.

"Wij zorgen ervoor dat alle beelden veilig worden opgeslagen en dat toegang tot de beelden beperkt is tot daartoe gemachtigde medewerkers, dragers van de bodycams hebben geen toegang tot de beelden", aldus de NS in het privacybeleid. Opgeslagen beelden worden, als er geen incident is geweest, 28 dagen bewaard en vervolgens vernietigd, zo laat het privacybeleid verder weten.