Meta deelde illegaal gevoelige data 1 miljoen Koreanen met 4000 adverteerders

Meta heeft illegaal de gevoelige gegevens van zo'n één miljoen Koreanen met vierduizend adverteerders gedeeld, zo stelt de Zuid-Koreaanse privacytoezichthouder PIPC (Personal Information Protection Commission). Het techbedrijf verzamelde via Facebookprofielen politieke opvattingen, geloofsovertuigingen en of gebruikers met iemand van hetzelfde geslacht waren getrouwd. De informatie werd verkregen via likes van bepaalde pagina's en advertenties waarop werd geklikt.

De gevoelige gebruikersinformatie werd vervolgens gebruikt voor het maken van advertenties met betrekking tot gevoelige onderwerpen, zoals bepaalde religies, homoseksualiteit, transgenders en Noord-Koreaanse overlopers. Zaken als politieke opvattingen, geloofsovertuigingen en seksleven zijn gevoelige informatie die goed beschermd moeten zijn. De verwerking is in principe verboden, maar kan in uitzonderlijke gevallen worden toegestaan, aldus de toezichthouder.

Alleen wanneer er een geldige grondslag is, zoals wanneer gebruikers expliciet toestemming hebben gegeven, mag een bedrijf dergelijke data verwerken, merkt de PIPC op. Meta verzamelde de gevoelige informatie en gebruikte het voor de eigen diensten, maar vermeldde dit niet duidelijk in het databeleid. Daarnaast beschikte het techbedrijf niet over expliciete toestemming en had het geen aanvullende beschermingsmaatregelen genomen, stelt de toezichthouder.

Tijdens het onderzoeksproces is Meta gestopt met het verzamelen van gevoelige informatie via Zuid-Koreaanse Facebookprofielen en heeft het de gecreëerde advertentieonderwerpen verwijderd. Verder bleek dat Meta gebruikers geen inzage in hun persoonlijke gegevens gaf en had het geen maatregelen genomen om niet meer beheerde accounts en pagina's offline te halen. Doordat de accountverificatie van Meta tekort schoot konden deze pagina's en accounts via valse identiteitsbewijzen worden gekaapt, laat de toezichthouder verder weten.

De PIPC komt dan ook tot de conclusie dat Meta meerdere bepalingen van de Zuid-Koreaanse privacywetgeving heeft geschonden. Meta kreeg daarvoor een boete van omgerekend 15,5 miljoen dollar opgelegd. Het techbedrijf had vorig jaar een omzet van 135 miljard dollar.