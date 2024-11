Engelse stad lekt gegevens personeel door verborgen data in spreadsheet

De Engelse stad Southend-on-Sea heeft via verborgen data in een openbaar gemaakte Excel-spreadsheet de persoonlijke gegevens van meer dan tweeduizend huidige en voormalige medewerkers gelekt. De stad reageerde via de What Do They Know (WDTK) website op een Freedom of Information (FOI) request, de Britse tegenhanger van een verzoek onder de Wet open overheid (Woo).

Het antwoord van de stad bevatte een Excel-spreadsheet. Het bestand bleek echter de verbogen persoonlijke data van meer dan tweeduizend personen te bevatten. Het ging om huidige en voormalige medewerkers, alsmede uitzendkrachten. De verborgen data in de spreadsheet bestond onder meer uit contactgegevens, werk- en salarisgegevens, gezondheidsinformatie, geslacht en etniciteit. Het datalek werd vorig jaar oktober pas ontdekt, toen het bestand al vijf maanden online stond.

Onderzoek van de Britse privacytoezichthouder ICO wees uit dat het datalek werd veroorzaakt door een gebrek aan bewustzijn over het omgaan met verborgen data in Excel-spreadsheets. Zo was personeel onvoldoende getraind in het gebruik van de "Inspect Document" feature waarmee het mogelijk is om verborgen data in spreadsheets te vinden. Vanwege het datalek kreeg de stad van de ICO een reprimande en moet het verbetermaatregelen doorvoeren (pdf).