Britse telco O2 lanceert 'AI granny' om telefoonscammers bezig te houden

De Britse telecomprovider O2 heeft een 'AI granny' gelanceerd die telefoonscammers, zoals bankhelpdeskfraudeurs, bezig moet houden. Volgens het bedrijf is 'Daisy' niet te onderscheiden van een echt persoon en kan in real-time op scammers reageren. Daisy combineert verschillende AI-modellen om naar 'frauduleuze gesprekken' te luisteren en erop te reageren, aldus O2.

De AI granny is ontwikkeld met behulp van Jim Browning, die zich al jaren bezighoudt met het bestrijden van scammers en dit via YouTube laat zien. Volgens O2 is Daisy zo levensecht dat meerdere fraudeurs er soms tot wel veertig minuten mee praten. Dit moet voorkomen dat oplichters echte klanten lastigvallen. Om de tijd van telefoonscammers te verdoen vertelt Daisy allerlei verhalen.

O2 zegt dat het erin is geslaagd om verschillende eigen telefoonnummers aan de lijsten van scammers toegevoegd te krijgen. Hoe de provider dit heeft gedaan is niet bekendgemaakt. Wanneer een scammer vervolgens het betreffende nummer belt wordt Daisy actief. Voor het trainen van de AI granny zegt O2 gebruikt te hebben gemaakt van het materiaal dat Browning de afgelopen jaren verzamelde toen hij werd gebeld door oplichters en deze gesprekken opnam.