Gemeente Eindhoven meldt uit voorzorg datalek met ZwemApp bij AP

De gemeente Eindhoven heeft uit voorzorg een datalek met de eigen zwemapp bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gemeld. Daarnaast is er een update uitgerold die voor dataminimalisatie moet zorgen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Via de ZwemApp geeft de gemeente informatie over zwem- en bewegingslessen, zoals lessen, nieuws en belangrijke data. Daarnaast krijgen gebruikers meldingen als lessen uitvallen of als tijden veranderen.

Een beveiligingsonderzoeker ontdekte elf kwetsbaarheden in de ZwemApp en meldde die aan de gemeente, aldus het Eindhovens Dagblad. Zo zouden gegevens niet goed beveiligd zijn en de privacy van gebruikers gevaar lopen. Zwemmers die geen toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens kunnen niet reserveren. De gemeente deed onderzoek en heeft op basis van eerste bevindingen uit voorzorg een datalekmelding bij de AP gedaan.

"Na deze melding is meteen een onderzoek gestart naar mogelijke gevolgen voor betrokkenen, oorzaken en eventueel te nemen maatregelen. Het onderzoek is nog gaande", aldus een woordvoerder. Het onderzoek heeft al geleid tot een update van de app die voor dataminimalisatie moet zorgen. "Deze is verwerkt in de update van de app. Zo gaat het afmelden van je zwemles niet meer via de app maar ga je direct naar de webbrowser", legt de woordvoerder uit.

De onderzoeker die de problemen met de ZwemApp aankaartte ontdekte eerder ook al problemen met de Eindhovense sportpas. Vorig jaar besloot de AP de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen omdat er niet goed op datalekken werd gereageerd.