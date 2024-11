Justitie VS: Google moet Chrome verkopen om zoekmonopolie te doorbreken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een federale rechtbank gevraagd om Google te dwingen Chrome te verkopen. Dit zou nodig zijn om het illegale zoekmonopolie van het techbedrijf te doorbreken. Daarnaast zou de rechter als het aan het ministerie ligt Google een keuze moeten geven: verkoop Android of maak Google-diensten niet verplicht op Androidtelefoons. Als Google de voorwaarden overtreedt, of de maatregelen de concurrentie niet verbeteren, zouden de Amerikaanse autoriteiten Google op een later moment alsnog kunnen dwingen om Android te verkopen.

Eerder berichtte Bloomberg al over de plannen van het ministerie van Justitie, dat in een rechtszaak met Google is verwikkeld. Nu zijn de gerechtelijke documenten openbaar geworden (pdf), waarin het ministerie de plannen beschrijft om het zoekmonopolie van Google te doorbreken. Naast de eerder genoemde maatregelen wil het ministerie ook dat Google geen betaalde overeenkomsten meer met Apple en andere partijen mag sluiten om Google automatisch de standaard zoekmachine op smartphones en in browsers te laten zijn.

Een Amerikaanse rechter oordeelde afgelopen augustus dat Google een illegaal zoekmonopolie heeft. Naast de aanbevelingen van het Amerikaanse ministerie van Justitie zal ook Google met suggesties komen om het zoekmonopolie op te lossen. De rechter zal vervolgens in april een hoorzitting houden over de aanpassingen die Google als gevolg van zijn uitspraak moet doorvoeren, waarbij het definitieve oordeel voor augustus volgend jaar gepland staat.

Google stelt in een vandaag gepubliceerde verklaring dat het ministerie een 'radicale interventionistische agenda' nastreeft die schadelijk is voor Amerikanen en het wereldwijde economische en technologische leiderschap van Amerika. Het techbedrijf zegt volgende maand met een eigen voorstel te komen en spreekt van een 'lang proces' dat nog maar net begonnen is.