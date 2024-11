Politie: verandering van criminaliteit vraagt ander type rechercheur

De verandering van criminaliteit vraagt een ander type rechercheur, zo stelt de politie. De komende jaren moeten er duizenden nieuwe rechercheurs bijkomen die zich onder andere met de bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde misdaad gaan bezighouden. "We zien bijvoorbeeld bij cybercrime en gedigitaliseerde misdaad dat deze vorm van misdaad heel toegankelijk is geworden. Iedereen kan software voor internetcriminaliteit kopen en ermee werken", zegt Fred Westerbeke, hoofdcommissaris van de Regionale Politie Eenheid Rotterdam, tegenover De Telegraaf.

Volgens Westerbeke wordt het steeds lastiger om de daders van cybercriminaliteit te identificeren. "De verandering van criminaliteit vraagt om een ander type vakmanschap. Mensen met een hbo of academische achtergrond en specialistische kennis." Was het eerder voor recherchewerk vereist om basispolitieopleiding te volgen, nu wordt er geëxperimenteerd met twee opleidingen waardoor sollicitanten veel sneller aan de slag kunnen. Westerbeke stelt dat er op dit moment een onderbezetting bij de recherche is, dat tot twintig procent kan oplopen als er niets gebeurt.

Vorige week stelde minister Van Weel van Justitie en Veiligheid dat de politie zich moet aanpassen aan de verschuiving naar de onlinewereld. "Dat vereist kennis. In interviews die ik geef over bijvoorbeeld de toegang die de politie nodig heeft tot bepaalde sociale netwerken en de politiehack waar we helaas slachtoffer van zijn geweest, merk ik dat er heel veel onbekendheid is over hoe de onlinewereld eruitziet." Die onbekendheid zit volgens de minister niet alleen in de samenleving, maar ook bij de politie zelf. "Het is een volledig ander vak om online politieagent te zijn dan om dat in het echte leven te zijn."