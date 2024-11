Australië trekt wetsvoorstel voor aanpak 'desinformatie en misinformatie' in

De Australische regering heeft besloten een wetsvoorstel voor de aanpak van 'desinformatie en misinformatie' in te trekken. Via de wet zou de regering platforms die onvoldoende deden om de verspreiding van 'desinformatie en misinformatie' tegen te gaan boetes kunnen opleggen tot wel vijf procent van de wereldwijde omzet.

De Australische toezichthouder ACMA had dan regels kunnen opstellen waar online platforms aan zouden moeten voldoen, zoals het reageren op klachten over bijvoorbeeld berichten. De beslissing om te bepalen of iets waar was of niet zou bij de socialmediabedrijven komen te liggen. In een verklaring over het wetsvoorstel laat de Australische minister voor Communicatie Michelle Rowland weten dat er onvoldoende steun in de senaat is en de regering daarom heeft besloten het voorstel in te trekken. Er wordt nu naar alternatieve voorstellen gekeken.

David Coleman, parlementslid en schaduwminister voor Communicatie, en tevens fel tegenstander van het voorstel, noemde het voorstel herhaaldelijk een 'schokkende aanval' op de vrijheid van meningsuiting. Vorige week bestempelde Coleman het voorstel nog als een nationale schande dat zou leiden tot een 'Orwelliaans ministerie van Waarheid', waarbij de overheid zou bepalen wat mensen wel en niet kunnen zeggen.