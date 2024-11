Overheid doet onderzoek naar alternatieven voor Big Tech in het onderwijs

Staatssecretaris Paul van Onderwijs laat onderzoek doen naar alternatieven voor Big Tech en hoe het Nederlandse funderend onderwijs hier op kan overstappen. Dat laat Paul aan de Tweede Kamer weten. "De producten van grote techbedrijven - zoals Word, Powerpoint en Chromebooks - worden wereldwijd gebruikt, dus ook in het Nederlandse onderwijs. Het is belangrijk dat de privacy van leerlingen en leraren in de producten van grote techbedrijven wordt gewaarborgd en dat er meer alternatieven komen om uit te kiezen", aldus de staatssecretaris.

Volgens Paul betreft het hier een complex vraagstuk, zowel nationaal als internationaal, en is het voor scholen kostbaar en complex om naar andere producten over te stappen zodra er van één partij gebruik wordt gemaakt. De staatssecretaris stelt dat het nuttig is om te leren van succesvolle voorbeelden van publieke digitale onderwijstoepassingen in andere landen. Ze heeft daarom de situatie in België, Frankrijk en Duitsland in kaart laten brengen.

"De onderzochte alternatieven in andere lidstaten tonen aan dat het mogelijk is om een (gedeeltelijk) alternatief te ontwikkelen voor Big Tech, en dat onderwijsinstellingen daadwerkelijk gebruik maken van deze alternatieven", aldus de onderzoekers (pdf). "De alternatieven die zijn geanalyseerd in dit casusonderzoek hebben allemaal zowel positieve en negatieve aspecten. Duidelijk is dat de alternatieven geen volwaardig substituut zijn voor bestaande Big Tech-diensten." Volgens de onderzoekers biedt Big Tech een beter aanbod en features.

Een eerste verkenning naar kansen en knelpunten van alternatieven in de drie genoemde landen laat zien dat scholen alternatieven gebruiken, maar dat die nog geen volwaardig alternatief zijn voor de diensten van Big Tech, vat Paul het onderzoek samen. "In een vervolgonderzoek ga ik onder meer kijken naar de voorwaarden (t.a.v. haalbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid) waaronder een overstap naar dergelijke alternatieven mogelijk is binnen het Nederlandse funderend onderwijs", voegt de staatssecretaris toe. Wanneer dit onderzoek gereed zal zijn laat ze niet weten.