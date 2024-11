AP hekelt plan kabinet voor centrale database met locatiegegevens taxiritten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaar tegen een plan van het kabinet om een centrale database taxivervoer op te zetten waarbij locatiegegevens in realtime worden aangeleverd. Volgens de AP valt niet uit te sluiten dat er persoonsgegevens worden verwerkt van passagiers. De toezichthouder vindt dan ook dat het kabinet de privacy van passagiers beter moet beschermen.

Het doel van de centrale database is dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) makkelijker kan controleren of taxichauffeurs zich aan de wet houden. Nu worden data over taxiritten alleen opgeslagen op de boordcomputer van de taxi’s. Inspecteurs van de ILT moeten de data in de taxi uitlezen. In het voorstel worden de gps-coördinaten van het vertrek- en eindpunt van elke rit naar de ILT verzonden. Daardoor ontstaat een database met álle taxiritten in Nederland.

"Met gps-coördinaten is vaak te achterhalen bij welke woning iemand is opgehaald, en wat de bestemming was", aldus de toezichthouder. Zodra de centrale database is aangelegd is er een risico op fouten. "Een datalek zit vaak in een klein hoekje. Door een foutje, een kwaadwillende medewerker of een hacker. We hebben dit vaak genoeg fout zien gaan, ook bij overheidsinstellingen", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Een ander risico dat de AP noemt is het risico op 'functon creep' bij dit soort databases. De gegevens worden dan voor zaken gebruikt waar ze oorspronkelijk niet voor zijn bedoeld. "Misschien wil de politie wel toegang. Of vinden de Belastingdienst en de gemeente dat wel handig, om te controleren of mensen niet frauderen met toeslagen of uitkeringen. Door die data weer te koppelen aan andere data, kan de overheid mensen op de voet volgen. Dat moeten we niet willen", merkt Mur op.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft meerdere bezwaren tegen het huidige voorstel. Zo is het verzamelen van de locatie van vertrek en aankomst per rit ingrijpend maar wordt onvoldoende door het kabinet onderbouwd. Het kabinet heeft ook de subsidiariteit en proportionaliteit van het concept onvoldoende onderbouwd en in het voorstel is geen bewaartermijn voor opgeslagen gegevens opgenomen. De toezichthouder wil dat het kabinet met een nieuw voorstel komt waarin het de genoemde risico's wegneemt.