Pornosite blijft in Frankrijk online doordat rechter alleen subdomein blokkeert

De bekende pornosite xHamster blijft in Frankrijk toegankelijk, nadat de rechter internetproviders in het land had opgedragen alleen een subdomein te blokkeren. Twee Franse non-profitorganisaties waren naar de rechter gestapt omdat ze vonden dat vier pornosites geen adequate online leeftijdsverificatie hanteren. Het hof van beroep gaf de organisaties afgelopen oktober gelijk. De organisaties spraken van een 'historische uitspraak'.

In het geval van xHamster hadden de twee organisaties alleen het domein fr.xhamster.com opgegeven om te blokkeren, dat door het hof werd overgenomen. Internetproviders gaven gehoor aan de gerechtelijke opdracht de betreffende domeinen te blokkeren, waardoor het subdomein van xHamster nu wordt geblokkeerd. Het domein xhamster.com is echter gewoon vanuit Frankrijk bereikbaar, aldus l’Informé. Volgens één van de non-profitorganisaties is de enige oplossing om de zaak opnieuw in te dienen op basis van nieuwe bevindingen. Eerder werd een soortgelijke fout ook gemaakt voor pornosites Pornhub en Redtube, meldt Le Parisian.