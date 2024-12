Politie haalt chatdienst Matrix uit de lucht en kon maandenlang meelezen

De politie heeft een chatdienst genaamd Matrix offline gehaald en kon maandenlang met berichten van gebruikers meelezen. Er zouden 2,3 miljoen berichten zijn onderschept. Tijdens de operatie zijn twee verdachten aangehouden. Volgens de politie werd de berichtendienst, die ook bekend stond als Mactrix, Totalsec, X-quantum en Q-Safe, voor allerlei criminele doeleinden gebruikt. Voor het gebruik van Matrix moesten gebruikers een abonnement afsluiten. Een telefoon met abonnement kostte voor zes maanden tussen de dertienhonderd en zestienhonderd euro. Nieuwe gebruikers konden alleen een toestel krijgen als ze werden uitgenodigd, aldus de politie.

Matrix is ook de naam van een bedrijf en communicatieprotocol die niets met de nu offline gehaalde chatdienst te maken hebben, zo laat de politie verder weten. Tijdens het onderzoek naar de chatdienst bleek dat een belangrijk deel van de infrastructuur van de dienst zich in Frankrijk bevond. Uiteindelijk is er een samenwerking van Nederlandse en Franse autoriteiten opgestart door de oprichting van een Joint Investigation Team, net zoals bij het offline halen van chatdienst EncroChat gebeurde.

Hoe er toegang tot de dienst kon worden verkregen laat de politie niet weten. In de aankondiging wordt gesteld dat het met behulp van 'specialistische kennis en expertise op het gebied van digitale technologie' gelukt is de 'geavanceerde, zwaarbeveiligde berichtendienst te onderscheppen'. Daarnaast is 'innovatieve data-analyse' met traditionele opsporingsmethodes gecombineerd. Inhoudelijke details ontbreken echter.

De politie kon via de verkregen toegang maandenlang met berichten van gebruikers meekijken, waarbij 2,3 miljoen berichten werden onderschept, zo meldt Europol. De infrastructuur bestond uit meer dan veertig servers verspreid over meerdere landen, met de belangrijkste servers in Frankrijk en Duitsland. De dienst werd vanuit Spanje aangestuurd en gebruikers bevonden zich grotendeels in Zuid-Europa, schrijft de politie. Matrix telde wereldwijd achtduizend accounts, aldus Europol.

De chatdienst had mogelijk ook gebruikers die zich kunnen beroepen op het wettelijk verschoningsrecht, zoals advocaten, notarissen, artsen of geestelijken. De politie stelt dat deze personen dit kunnen melden door hun gebruikersgegevens via een e-mailadres van het Openbaar Ministerie te delen met de politie. Gebruikers van de chatdienst zijn over de operatie geïnformeerd. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.