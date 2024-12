Amsterdam schond AVG met inzet scanauto's voor opsporen gestolen voertuigen

De gemeente Amsterdam heeft de AVG overtreden door scanauto's in te zetten voor het opsporen van gestolen voertuigen. Het delen van parkeerdata voor dit doel is niet in overeenstemming met de AVG en daarmee onrechtmatig, aldus Melanie van der Horst, wethouder Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente Amsterdam stopte vorig jaar al met het gebruik van scanauto's op deze manier en zal de werkwijze niet hervatten.

De scanauto's worden dagelijks ingezet voor het controleren van geparkeerde auto's. In 2017 begonnen de gemeente, RDW en de politie op basis van een convenant met het opsporen en afslepen van gestolen voertuigen die met behulp van parkeerdata waren opgespoord. Vorig jaar is de gemeente hiermee gestopt, omdat er aanwijzingen waren dat de gehanteerde werkwijze niet voldeed aan de eisen van de AVG. De gemeente, RDW en politie hebben de werkwijze vervolgens laten onderzoeken.

Uit het onderzoek blijkt dat de eerder gehanteerde werkwijze, vanwege het ontbreken van een duidelijke wettelijke grondslag voor gemeenten om parkeerdata voor dit doel met RDW te delen, niet in overeenstemming is met de AVG. "De (standaard)verstrekking van gegevens wordt tevens bovenmatig geacht", aldus Van der Horst (pdf). Als onderdeel van het uitgevoerde onderzoek is ook naar alternatieve werkwijzen gekeken, maar daar bleken juridische risico’s of andere bezwaren aan te kleven.

"Om deze redenen hebben de convenantpartners besloten om de oude werkwijze niet te hervatten en bovengenoemd convenant te beëindigen", laat de wethouder verder weten. Ze noemt het jammer voor personen en bedrijven die slachtoffer zijn van autodiefstal. "De convenantpartners hadden de activiteiten zoals beschreven in het convenant in de toekomst juist willen uitbreiden."