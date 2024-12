ADR: beveiliging bijzondere informatie bij NCTV en politie was niet op orde

De informatiebeveiliging van bijzondere informatie bij de NCTV en de politie was niet op orde, zo stelt de Auditdienst Rijk (ADR) op basis van onderzoek. Daarnaast moeten de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) en de politie beter voorbereid zijn op misbruik door medewerkers met gerechtvaardigde toegang tot bijzondere informatie. Eind vorig jaar werden twee personen aangehouden op verdenking van het bezitten en naar buiten brengen van staatsgeheime informatie.

Vervolgens deed de ADR onderzoek naar de beveiliging van bijzondere informatie bij de NCTV en politie en werd er onder andere gekeken naar processen en werkwijzen, om zo tot aanbevelingen te komen waar het nodig is de beveiliging te verbeteren. Het onderzoeksrapport is nu deels gepubliceerd (pdf). Enkele passages uit het rapport zijn niet openbaar gemaakt omdat die de belangen van de Staat kunnen schaden of veiligheidsrisico’s kunnen opleveren omdat concreet inzicht wordt gegeven in de operationele werkwijze van de politie, zo stelt minister van Weel van Justitie en Veiligheid.

Uit het rapport blijkt dat procedures en maatregelen onvoldoende werden nageleefd, er onvoldoende alertheid was op mogelijk misbruik en de samenwerking tussen verantwoordelijke onderdelen onvoldoende was. "De ADR concludeert dat de NCTV en de politie daarmee hun eigen kwetsbaarheden hebben gecreëerd", zo stelt de minister. Hij voegt toe dat het rapport helder maakt dat de beveiliging van bijzondere informatie beter kan en moet en er beter voorbereid moet worden op misbruik van gerechtvaardigde toegang tot bijzondere informatie. Voor het onderzoek keek de Auditdienst Rijk naar de situatie zoals die was op 1 oktober vorig jaar.

Volgens de minister is een deel van de aanbevelingen van de ADR feitelijk al opgevolgd met maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van de aanhoudingen vorig jaar oktober. Van Weel heeft de Auditdienst Rijk gevraagd aanvullend onderzoek te doen bij de NCTV naar de opvolging van de aanbevelingen en waar nodig aanvullende aanbevelingen te doen. De politie gaat de aanbevelingen opnemen in de interne auditcyclus en zal aan de Auditdienst rapporteren over de voortgang, aldus de minister.