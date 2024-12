Kabinet wil politie stelselmatig informatie laten vergaren uit online bronnen

Het kabinet wil dat politie de bevoegdheid krijgt om stelselmatig informatie te vergaren uit publiek toegankelijke bronnen. Een wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen zou in de eerste helft van volgend jaar in consultatie moeten worden gebracht, zo laat minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in het Tweede halfjaarbericht politie 2024 weten (pdf).

"Omdat ik met uw Kamer het belang onderschrijf van een goed geëquipeerde politie die ook online op de juiste plekken de benodigde informatie kan vergaren ten behoeve van de openbare orde handhaving, bereid ik een wetsvoorstel voor om de informatiepositie van politie op het terrein van de openbare orde handhaving te verbeteren", aldus Van Weel.

De minister merkt op dat de politie ten behoeve van de openbare orde informatie mag vergaren zolang hiermee niet een min of meer volledig beeld van het persoonlijk leven ontstaat. "Dit beeld ontstaat in de online wereld al snel. De bevoegdheden van de politie om mee te kijken in online groepen zijn daarnaast afhankelijk van de mate van beslotenheid van zo’n groep. De politie heeft namelijk op dit moment geen wettelijke bevoegdheid om ten behoeve van de openbare ordeverstoring toegang te krijgen tot besloten groepen", voegt de bewindsman toe. Voor de opsporing van misdrijven mag de politie dit wel.

Van Weel schrijft dat het streven is om in de eerste helft van volgend jaar een wetsvoorstel in consultatie te brengen waarin de bevoegdheid tot 'stelselmatige informatievergaring in publiek toegankelijke online bronnen' wordt geregeld. "Met prioriteit wordt parallel gewerkt aan de mogelijkheid om in het kader van de openbare orde handhaving de politie ook toegang tot besloten app- en chatgroepen te geven", laat de minister verder weten.