Finse Post maakte zonder toestemming digitale mailbox aan voor klanten

De Finse Post maakte voor klanten automatisch en zonder hun toestemming een digitale mailbox aan en bood ook geen optie voor een opt-out. Daarmee zijn meerdere artikelen van de AVG overtreden, aldus de Finse privacytoezichthouder, die een boete van 2,4 miljoen euro oplegde. De uitspraak volgt op een klacht die meer dan zes jaar geleden werd ingediend.

De klager stelde dat zijn documenten en facturen naar een digitale mailbox gingen waar hij zich nooit voor had aangemeld. De Finse privacytoezichthouder startte een onderzoek en ontdekte dat de digitale mailbox gekoppeld was aan andere algemene postdiensten van de Finse Post. De klant kon niet kiezen of hij de digitale mailbox wilde gebruiken of niet, omdat de verschillende postdiensten allemaal via één contract aan elkaar waren gekoppeld.

Daarnaast was het niet mogelijk om met de digitale mailbox te stoppen zonder dat dit ook gevolgen had voor het afnemen van andere diensten. Tevens bleek dat standaard verschillende opties waren ingeschakeld voor het ontvangen van digitale post. Een melding over het ontvangen van digitale post verscheen niet bij alle gebruikers, maar was afhankelijk van het soort apparaat dat werd gebruikt en de ingestelde fontgrootte.

Doordat mensen niet wisten dat er een mailbox voor hen was aangemaakt konden ze zo digitale post ontvangen zonder dat ze hier weet van hadden, wat voor problemen had kunnen zorgen, aldus de toezichthouder. Volgens de autoriteit werden klanten van de Finse Post niet goed geïnformeerd dat de mailbox automatisch werd aangemaakt nadat ze zich voor de postdiensten hadden aangemeld. Verder stelde de toezichthouder dat de Finse Post geen grondslag had voor de verwerking van persoonsgegevens voor het aanmaken van de mailbox.

Het aanmaken van de mailbox was namelijk niet noodzakelijk voor het functioneren van de algemene postdiensten, waar de klant zich wel bewust voor had aangemeld. Vanwege de lange duur van de overtredingen en het grote aantal getroffen gebruikers, zo'n twee miljoen, alsmede de jaaromzet, kwam de Finse privacytoezichthouder tot een boete van 2,4 miljoen euro.