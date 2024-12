Minister kijkt naar zorgplicht voor online platforms, test met ReDirect-methode

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid kijkt naar de mogelijkheden om te komen tot een zorgplicht voor online platforms, zodat die worden aangespoord om bepaalde content te verwijderen. Daarnaast is de bewindsman in overleg met een online platform voor een proef met de ReDirect-methode, waarbij gebruikers die op bepaalde content zoeken naar 'online hulp' worden doorgestuurd. Tevens wordt de haalbaarheid onderzocht van een 'duidingskader' voor 'borderline content'. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer over de 'Versterkte Aanpak Online inzake extremistische en terroristische content' (pdf).

In de brief stelt de minister dat er gesprekken plaatsvinden tussen de NCTV en een tiental grote sociale mediaplatformen en gaming-(gerelateerde) platformen over de aanpak van extremistische en terroristische content. "Daarnaast zullen gesprekken gevoerd worden met enkele alternatieve technologische platformen (alt-tech)", voegt Van Weel toe. De gesprekken gaan onder andere over de kwaliteit van contentmoderatie, de versterkende werking van aanbevelingsalgoritmen, de rol van het eigen zoekgedrag en de online veiligheid van in het bijzonder minderjarige internetgebruikers.

Zorgplicht en 'borderline content'

De minister laat ook weten dat hij onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een zorgplicht voor online platformen. "Middels een zorgplicht kunnen online platformen worden aangespoord om meer proactief verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van strafbare feiten en onrechtmatige inhoud die via hun diensten worden verspreid." Naast de aanpak van terroristische content is ook het tegengaan van 'borderline content' volgens Van Weel belangrijk.

'Borderline content' is content die ervaren kan worden als onwenselijk, maar niet op grond van wettelijke kaders verwijderd kan worden, zo staat in de eerste Nationale Extremismestrategie 2024-2029. De minister heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken van het opstellen van een duidingskader voor onder andere borderline content en memes.

"Met dit onderzoek wordt getoetst of het haalbaar is een duidingskader op te laten stellen aan de hand waarvan online platformen kunnen bepalen welke content extremistisch is en mogelijk kan leiden tot verdere radicalisering", voegt de bewindsman toe. Het onderzoek zal naar verwachting halverwege volgend jaar zijn afgerond. Nederland is lid van het EU Internet Forum, een samenwerkingsverband waar EU-lidstaten, EU-instellingen en online platformen samenkomen om 'illegale en onwenselijke (bijvoorbeeld borderline) online content' tegen te gaan, laat de minister aanvullend weten.

ReDirect-methode

Een ander punt dat Van Weel in de brief noemt is het testen met de Redirect-methode. "Deze methode gebruikt gerichte advertenties om mensen die online zoeken naar extremistische of terroristische content door te geleiden naar online hulp", merkt de minister op. Eind 2022 nam de Tweede Kamer een motie ( pdf ) aan waarin de regering werd opgeroepen om in Nederland een pilot met de Redirect-methode uit te voeren.

Mede op basis van de motie liet de minister onderzoek doen naar de mogelijkheden om 'barrières op te werpen' in het online zoekproces. Voor het implementeren hiervan is de overheid wel afhankelijk van techbedrijven, stelt Van Weel. "Op dit moment zijn we met een online platform in overleg over het implementeren van een pilot met de ReDirect-methode in 2025." Volgens de bewindsman vraagt het implementeren van de ReDirect-methode nader onderzoek naar de juridische kaders.