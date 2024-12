ACM wil dat telco's klanten beter voorlichten over einde van 2G en 3G

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wil dat telecomproviders hun klanten beter voorlichten over de gevolgen van het uitfaseren van 2G en 3G en wil periodiek een update over de voortgang van de informatievoorziening ontvangen. De komende jaren gaan telecomproviders hun 2G- en 3G-netwerken uitfaseren.

"De oudere technologieën 2G en 3G zijn – ondanks later aangebrachte verbeteringen en updates – in de basis minder veilig, betrouwbaar en duurzaam dan de nieuwere generaties 4G en 5G. Als gebruikers niet langer gebruik kunnen maken van deze oudere generaties netwerken maar alleen gebruik kunnen maken van 4G en 5G, vermindert dat veiligheidsrisico’s", aldus de ACM. De toezichthouder stelt dat de uitfasering voor de meeste smartphones en andere eindgebruikersapparaten geen problemen zal opleveren.

Voor sommige apparaten, zoals oudere telefoons, kan dit wel gevolgen hebben. "Sommige gebruikers kunnen dan opeens niet meer bellen of gebeld worden, of kunnen in sommige gevallen niet meer sms-berichten versturen of ontvangen. Voor deze gebruikers is dan daardoor ook het 112-alarmnummer niet of minder goed bereikbaar of kan de locatie bij 112-oproepen niet goed worden meegegeven", legt de ACM uit.

Het werken van sms is ook belangrijk voor veelgebruikte authenticatiemechanismen zoals bijvoorbeeld voor DigiD. Ook bestaat de kans dat verschillende zorgtoepassingen voor een deel van de gebruikers niet meer werken of hun redundantie verliezen, zoals bijvoorbeeld persoonsalarmeringssystemen en beveiligingssystemen die gebruikmaken van buitenlandse simkaarten.

Een ander probleem kan ontstaan met eCall, een veiligheidssysteem dat in 2018 verplicht werd aan boord van nieuwe auto's. Het systeem doet bij een botsing automatisch een noodoproep naar 112. Door de uitfasering kan het systeem in sommige auto’s niet meer werken, stelt de ACM. De toezichthouder zegt dat providers inmiddels zijn begonnen gebruikers te informeren. "Om een soepele overgang te waarborgen vindt de toezichthouder het belangrijk dat de telecomaanbieders op dit gebied nog extra stappen gaan zetten", merkt de ACM op.

De toezichthouder vindt dat met name telecombedrijven met een eigen landelijk dekkend netwerk goed in kaart moeten brengen welke problemen kunnen optreden, dat ze bestaande en nieuwe klanten goed en tijdig informeren wat ze in de nieuwe situatie kunnen verwachten en oplossingen aanreiken om problemen te ondervangen. De ACM wil de uitfasering naar eigen zeggen goed blijven volgen en wil daarom dat deze providerss periodiek een update geven over de voortgang van de informatievoorziening.