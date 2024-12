FD: bunq benadert klanten die zich online kritisch over bank uitlaten - update

Bunq benadert klanten die zich online kritisch over de bank uitlaten en stelt zelfs de bankrelatie te zullen beëindigen, zo meldt het Financieele Dagblad op basis van berichten op Reddit. Twee maanden geleden meldde een bunq-klant op Reddit dat hij via de bankapp benaderd was door een medewerker omdat hij zich kritisch op Reddit over de bank had uitgelaten.

"We vragen je vriendelijk iedereen bij bunq en gerelateerd aan bunq te respecteren, in compliance met de algemene voorwaarden van bunq, zodat we ons best kunnen blijven doen om je te helpen en je leven eenvoudiger te maken. Als je dit niet doet zal onze relatie met jou worden beëindigd", aldus het bericht dat de gebruiker liet zien. Een aantal weken geleden meldde een andere klant ook via de bankapp te zijn benaderd vanwege aanpassingen op de Wikipedia-pagina van bunq, onder andere over bankhelpdeskfraude.

De bank wist de betreffende klant te vinden doordat de naam bij bunq en Reddit hetzelfde zijn. Bunq wilde niet inhoudelijk tegenover het FD reageren. Wel laat de bank weten dat het alleen via de bunq-app met klanten communiceert en feedback van klanten belangrijk vindt. De werkwijze van bunq krijgt op Reddit op veel kritiek.

GroenLinks-PvdA heeft Kamervragen aangekondigd. "Hoever kan een bank z’n boekje te buiten gaan? Mijlenver, blijkt in het geval van Bunq als je na kritiek van een klant, die klant via de bankapp gaat bedreigen. Vragen aan de minister zijn in de maak!", laat Kamerlid Kathmann op X weten.