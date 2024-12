Minister kondigt kaders en aanpak aan om zorg 'AI ready' te maken

Minister Agema van Volksgezondheid gaat kaders en een aanpak uitwerken om de zorg 'AI ready' te maken. Ook worden er in het in het Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord afspraken gemaakt over het gebruik van 'AI' voor het verminderen van administratietijd. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens Agema kan 'AI' een 'belangrijke bijdrage' leveren aan het verlichten van de administratieve lasten in de zorg, door bijvoorbeeld samenvattingen van de patiëntgeschiedenis te maken of geautomatiseerd gespreksverslagen op te stellen.

"Samen met het zorgveld werk ik aan een aanpak en kaders voor de inzet van AI in de zorg dat bijdraagt aan de doelstellingen van de NVS (Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel)", stelt de minister. Agema voegt toe dat ze ook in gesprek gaat met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) over het ontwikkelen van een medisch-ethisch kader voor de inzet van 'diagnostische AI'.

Afsluitend meldt Agema dat ze de komende maanden met het zorgveld een aanpak en kaders gaat uitwerken om AI snel voor administratieve zorgtaken in te kunnen zetten. "Deze aanpak zal onder andere gericht zijn op het gezamenlijk bepalen hoe de veilige implementatie van AI-toepassingen kan worden versneld en wat nodig is om de zorg AI ready te krijgen, door hierover afspraken te maken." De aanpak en kaders zijn volgens de minister naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar gereed (pdf).