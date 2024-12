Man krijgt in VS twintig jaar cel voor aanvallen met NetWalker-ransomware

Een dertigjarige Roemeense man is in de Verenigde Staten wegens het uitvoeren van aanvallen met de NetWalker-ransomware veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Ook moet hij afstand doen van ruim 21 miljoen dollar en zijn belangen in een Indonesisch bedrijf en bijbehorend luxe resort dat op Bali wordt gebouwd, alsmede een schadevergoeding van 15 miljoen dollar betalen. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Justitie weten.

NetWalker werd aangeboden als een Ransomware-as-a-Service (RaaS). Via RaaS kunnen criminelen op eenvoudige wijze over ransomware beschikken, waarbij er een deel van de inkomsten naar de ontwikkelaar van de ransomware gaat. Criminelen moeten in dit geval de ransomware nog wel zelf verspreiden. In 2021 werd de Netwalker-operatie mede door toedoen van de FBI uit de lucht gehaald.

De nu veroordeelde verdachte was een partner van de ransomwaregroep en hield zich bezig met het aanvallen van organisaties. Volgens de aanklager maakte de man wereldwijd honderden slachtoffers, waaronder bedrijven, gemeentes, ziekenhuizen, politiediensten, schooldistricten en andere onderwijsinstellingen.

De Roemeense man bekende dat hij via de ransomware 1595 bitcoin had verkregen, wat op het moment van de betalingen 21,5 miljoen dollar was. De verdachte werd vorig jaar juli op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten door de Roemeense politie in Roemenië aangehouden en vervolgens uitgeleverd aan de VS.