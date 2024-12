WordPress.org accepteert tijdelijk geen nieuwe plug-ins en accountregistraties

WordPress.org accepteert tijdelijk geen nieuwe plug-ins, nieuwe recensies van plug-ins, nieuwe themes, nieuwe foto's en nieuwe accountregistraties, zo heeft Matt Mullenweg aangekondigd, de eigenaar van WordPress.org. Mullenweg en WordPress-hoster Automattic zijn verwikkeld in een juridisch gevecht met WP Engine, dat ook WordPress-hosting aanbiedt.

Klanten kunnen via het platform van WP Engine een eigen WordPress-site starten en meteen bij de provider hosten. Mullenweg, ceo van Automattic, noemde WP Engine onlangs 'een kanker voor WordPress'. Volgens Mullenweg biedt WP Engine klanten een slechte ervaring en profiteert van het bedrijf van de verwarring, doordat mensen denken dat WP Engine WordPress is.

WP Engine stuurde een 'cease and desist' brief naar Automattic waarin het bedrijf en Mullenweg werden verzocht om de 'valse en schadelijke' verklaringen over WP Engine in te trekken en dergelijke uitspraken niet meer te doen. In afwachting van de juridische claims en rechtszaken tegen WordPress.org besloot Automattic om WP Engine geen toegang meer tot de resources van WordPress.org te geven.

Eerder deze maand oordeelde de rechter dat de toegang weer hersteld moet worden. Daarnaast moet Automattic een lijst verwijderen van WP Engine-klanten die de afgelopen maanden met WP Engine zijn gestopt. Als laatste oordeelde de rechter dat Automattic ook een check box op de inlogpagina moet verwijderen waarmee gebruikers werden verplicht om aan te geven dat ze niet met WP Engine waren geaffilieerd.

In de aankondiging van de 'Holiday Break' meldt Mullenweg dat de genoemde beperkingen met betrekking tot nieuwe plug-ins, themes en foto's niet voor WP Engine gelden. Wanneer de functionaliteit voor iedereen wordt hersteld is onbekend. "Ik hoop ergens in het nieuwe jaar de tijd, energie en geld te vinden om dit allemaal weer te openen", aldus Mullenweg, die toevoegt dat veel van de tijd die hij anders zou besteden aan het verbeteren van WordPress in beslag wordt genomen door het juridische gevecht met WP Engine.