AP kraakt voorstel dat AFM meer financiële data over mensen laat verzamelen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is opnieuw niet te spreken over een wetsvoorstel van het kabinet en wil dat het wordt aangepast. Dit keer gaat het om de Wet toezichtondersteunende rapportage AFM, dat een verplichting voor financieel dienstverleners bevat om financiële informatie over mensen aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te verstrekken. Zo worden onder meer banken, verzekeraars, hypotheekadviseurs en andere financiële dienstverleners en beleggingsinstellingen verplicht om regelmatig data over hun klanten aan de AFM te geven.

Het kabinet claimt dat de AFM met deze gegevens mensen beter kan beschermen, omdat het sneller zou laten zien welke mensen financiële risico's lopen. "Je financiële gegevens behoren tot de meest persoonlijke, gevoelige gegevens die er zijn; ze geven een inkijk in jouw leven. Wat je inkomsten en uitgaven zijn op het moment dat je een lening afsluit, hoeveel je leent, of je een levensverzekering hebt: allemaal informatie die zeer privé is. En die echt goed moet worden beschermd", zegt AP-bestuurslid Katja Mur.

Volgens de privacytoezichthouder gaat het wetsvoorstel over gegevens van miljoenen mensen. De AP vindt dat de gegevens die naar de AFM gaan eerst gepseudonimiseerd moeten worden, maar deze waarborg is niet in het wetsvoorstel opgenomen. "Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de data niet mogen worden gebruikt om mensen te identificeren. Een verbod op ‘re-identificatie’ moet daarom expliciet in de wettekst worden opgenomen", aldus de AP.

Verder stelt de privacytoezichthouder dat onduidelijk is hoe het toezicht van de AFM eigenlijk verbetert door het voorgestelde gebruik van de data. Tot slot is niet duidelijk of de gegevens die naar de AFM gaan ook zullen worden doorgegeven aan De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op de financiële instellingen. Onder bepaalde voorwaarden mag de AFM gegevens delen met DNB. Het huidige wetsvoorstel gaat niet in op de vraag of data inderdaad gedeeld zal worden met DNB en hoe dat zich zou verhouden tot de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft minister Heinen van Financiën laten weten dat het voorstel moet worden aangepast. Onlangs stuurde de AP ook het wetsvoorstel waardoor hypotheekverstrekkers worden verplicht om gegevens over klanten te delen met De Nederlandsche Bank (DNB) terug naar de tekentafel.