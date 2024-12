Tien jaar oude digitale videorecorder DigiEver doelwit van Mirai-botnet

Een tien jaar oude digitale videorecorder van fabrikant DigiEver is het doelwit van een op de Mirai-malware gebaseerd botnet. Er is op dit moment geen beveiligingsupdate beschikbaar voor de kwetsbaarheid waar de malware gebruik van maakt, zo meldt internetbedrijf Akamai. De DS-2105 Pro+ werd in 2014 gelanceerd en biedt volgens de fabrikant een volledig 'network surveillance system' voor het opnemen van beelden van beveiligingscamera's. De videorecorder beschikt ook over opties voor remote beheer.

Een jaar geleden demonstreerde een beveiligingsonderzoeker tijdens DefCamp 2023 een kwetsbaarheid in de DS-2105 Pro+, waardoor remote code execution mogelijk is. Het beveiligingslek heeft nog geen CVE-nummer en ook nog geen beveiligingsupdate. Eind november zag internetbedrijf Akamai de eerste aanvallen waarbij misbruik van deze kwetsbaarheid werd gemaakt.

Via het beveiligingslek worden vanaf internet bereikbare DigiEver-videorecorders besmet met een variant van de Mirai-malware. Deze malware heeft het ook voorzien op kwetsbare TP-Link Archer AX-21 wifi-routers. Voor het lek in de TP-Link-routers (CVE-2023-1389) is wel een update beschikbaar. Aangezien DigiEver geen patches aanbiedt adviseert Akamai deze apparaten te vervangen.