Paul: AVG laat scholen informatie over leerlingen met politie delen

De AVG staat scholen toe om informatie over leerlingen met politie te delen. Daarnaast vinden er pilots in Amsterdam en Rotterdam plaats waarbij wordt onderzocht in hoeverre informatie van politie en justitie over leerlingen gedeeld mag worden met scholen. Dat laat staatssecretaris Paul van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Eerder dit jaar nam de Tweede Kamer een motie van de VVD aan waarin de regering werd gevraagd om te onderzoeken in hoeverre informatie van politie en justitie over leerlingen nu gedeeld mag worden met scholen en met voorstellen te komen om de informatiedeling te bevorderen. "De ruimte om dit te doen is beperkt vanwege de Wet politiegegevens", reageert de staatssecretaris.

Paul voegt toe dat erop lokaal niveau al verschillende initiatieven lopen om te onderzoeken wat erop het gebied van informatiedeling van politie naar scholen mogelijk is. Zo lopen er pilots in Amsterdam en Rotterdam. De pilot in Amsterdam zal medio 2026 worden afgerond. De pilot in Rotterdam richt zich in eerste instantie op het mbo, maar kan volgens de staatssecretaris op termijn worden aangepast zodat deze ook bruikbaar is in het primair of voortgezet onderwijs.

AVG

De staatssecretaris stelt verder dat er al veel ruimte bestaat voor scholen om informatie met politie en justitie te delen. "De beleving bij een deel van de scholen dat er met de invoering van de AVG weinig meer mogelijk is op het gebied van gegevensuitwisseling is dan ook niet juist. Daarom zijn er handreikingen voor scholen gemaakt om hen hierbij te helpen." Paul zegt dat ze met de PO-Raad en de VO-raad in gesprek gaat om de nu al beschikbare informatie opnieuw onder de aandacht van scholen te brengen. "Daarnaast zal ik met hen bezien of en hoe de uitkomsten van de pilots in Rotterdam en Amsterdam kunnen worden gedeeld met scholen."