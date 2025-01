Bank hoeft rijbewijs niet te accepteren voor her-identificatie van klant

LeasePlan Bank hoeft een rijbewijs niet te accepteren voor de her-identificatie van een klant. Ook een rijbewijs in combinatie met een verlopen paspoort of identiteitskaart mag worden geweigerd, zo oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. Een klant van LeasPlan Bank werd eind 2023 en begin 2024 gevraagd om zich opnieuw te identificeren.

Vervolgens heeft de klant geprobeerd om zich met zijn rijbewijs en zijn rijbewijs in combinatie met een verlopen paspoort te her-identificeren, wat mislukte. Vorig jaar april blokkeerde de bank de toegang tot zijn spaarrekening. Inloggen was niet meer mogelijk zolang de gevraagde her-identificatie niet kon worden afgerond. De klant klaagde bij de bank over haar handelwijze, wat uiteindelijk leidde tot een klacht bij het Kifid.

Volgens de klant heeft de bank onnodig zijn spaarrekening geblokkeerd. Hij vindt het onterecht dat de bank zijn rijbewijs niet accepteert voor her-identificatie. Een geldig rijbewijs met één voornaam plus twee voorletters, is wat de bank volgens de klant in haar bestand moet hebben. Alles wat zij meer vraagt heeft de bank niet nodig en is daardoor volgens de klant in strijd met de AVG.

De Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft ook een overzicht van documenten op basis waarvan verificatie kan plaatsvinden; daarin wordt ook het rijbewijs genoemd, stelde de klant tegenover het Kifid. Daarnaast heeft de klant bij eerdere identificatie al zijn paspoort laten zien. Het feit dat dit paspoort inmiddels is verlopen, maakt niet dat zijn voornamen zijn gewijzigd. De klant vindt dan ook dat het verlopen paspoort in combinatie met zijn geldig rijbewijs voldoende had moeten zijn voor her-identificatie. Tevens vindt de klant dat de bank hem onnodig op kosten jaagt door alleen een paspoort of identiteitskaart te eisen.

LeasePlan Bank stelt in een reactie dat zij rijbewijzen niet als identificatiebewijs accepteert omdat daarop (vaak een deel van) de voornamen van de persoon ontbreken. Op een paspoort of identiteitskaart staan alle voornamen wel. De bank heeft naar het oordeel van het Kifid daarom terecht aangegeven dat zij daarmee de voornamen van de klant niet kan vaststellen en of registreren. "Dat het hierbij gaat om her-identificatie, en de voornamen al bekend zijn bij de bank uit eerdere identificatie met het toen nog geldige paspoort, maakt dat niet anders."

Volgens het Kifid gaat het hier juist om het opnieuw vaststellen van de identiteit van de betreffende klant. De bank kan daarbij bovendien geen genoegen nemen met een verlopen paspoort of identiteitskaart, omdat er moet worden vastgelegd dat de klant zich met een geldig identiteitsdocument heeft geïdentificeerd. De Wwft noemt inderdaad het rijbewijs als geldig document. Dat neemt volgens het Kifid niet weg dat de bank in dit geval ook andere verplichtingen heeft, zoals het vastleggen of registreren van de voornamen van hun klant. Het Kifid komt tot het oordeel dat de bank niet onterecht heeft gehandeld en wijst de vorderingen van de klant af. Die heeft inmiddels de overeenkomst met de bank opgezegd (pdf).