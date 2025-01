D66 wil wegens privacyzorgen af van 'volgverkeerslichten' in stad Groningen

D66 wil dat de 'volgverkeerslichten' in de stad Groningen vanwege privacy- en veiligheidszorgen verdwijnen. Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend dat het voorlopig afziet van het gebruik van 'intelligente verkeerslichten'. Verschillende gemeenten, waaronder Groningen, maken gebruik van ‘intelligente’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s). De verkeerslichten kunnen via bepaalde navigatie- en verkeersapps zien of er weggebruikers aan komen. De gemeente Groningen liet eerder in het Beleidsplan Verkeerslichten (pdf) weten dat het voor het plaatsen van nieuwe en vervangen van bestaande 'verkeersregelinstallaties' alleen nog de nieuwe generatie iVRI’s zal plaatsen.

"We kiezen voortaan voor de inzet van een nieuwe generatie verkeerslichten (iVRI’s) die nog beter, effectiever en veiliger kunnen regelen. Daarmee beschikken we over meer functionaliteiten voor het informeren, optimaliseren en prioriteren van het verkeer", aldus de gemeente. Begin vorig jaar waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor de privacyrisico's van iVRI’s. Aanleiding was een gemeente waar de inzet van iVRI’s volgens de privacytoezichthouder allesbehalve zorgvuldig plaatsvond. De toezichthouder bestempelde iVRI's als 'volgverkeerslichten'.

"Gegevens die met de iVRI’s gedeeld (kunnen) worden zijn onder andere: de locatie van een weggebruiker (gekoppeld aan de locatie van de telefoon van de weggebruiker), de snelheid van de weggebruiker, of iemand naar links- of rechtsaf wil afslaan. De bijbehorende apps die verbinding maken met de iVRI’s kunnen volledige ritten in kaart brengen, inclusief datum, tijd en snelheid. Met deze geïndividualiseerde locatiegegevens is het mogelijk om bewegingspatronen in kaart te brengen en, in het verlengde daarvan, personen te identificeren", aldus de AP.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens kan de informatie die met iVRI's gedeelde kunnen worden waardevolle informatie voor kwaadwillenden zijn. "De kans op zogenaamde hacks valt dan ook niet te onderschatten. Het is zeer de vraag of weggebruikers die op dit moment verkeersapps gebruiken die communiceren met de iVRI’s voldoende op de hoogte zijn van het feit dat deze gegevens gedeeld worden en ook welke risico’s hier aan verbonden zijn."

Nu laatst de gemeente Amsterdam aankondigde voorlopig geen 'intelligente verkeerslichten' meer te zullen gebruiken wil ook de D66-fractie in de gemeenteraad van Groningen af van de iVRI's. "Is het college bereid om net als de gemeente Amsterdam af te zien van de inzet van slimme verkeerslichten (iVRI’s), gezien de zorgen van de AP over het niet kunnen waarborgen van de privacy en veiligheid van weggebruikers?", wil D66-gemeenteraadslid Maria Martinez Doubiani van het college weten (pdf). Dat moet ook duidelijk maken of het nieuwe technologieën voortaan alleen zal inzetten als die aan de AVG voldoen.