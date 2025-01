Rechtspraak komt met strategie voor gebruik van 'AI' binnen de rechtspraak

De Rechtspraak komt binnenkort met een strategie voor het gebruik van 'AI' binnen de rechtspraak. Oorspronkelijk stond de strategie voor medio vorig jaar gepland. De Rechtspraak stelde eerder dat het niet om de mogelijkheden van 'AI' en het belang van data en datakwaliteit heen kan. "De Rechtspraak moet oog hebben voor zowel de mogelijkheden als de potentiële risico’s van AI. Dit alles moet medio 2024 leiden tot een AI-strategie van de Rechtspraak", zo liet het Jaarplan 2024 van de Rechtspraak weten.

"AI verandert de wereld ingrijpend en heeft in de (nabije) toekomst ook effect op de Rechtspraak, het rechtspreken en het toezichthouden. Procespartijen zullen AI gebruiken, AI (of door AI gegenereerde content en besluiten) zal onderwerp van geschil zijn en zal impact hebben op bewijsvoering", schrijft staatssecretaris Szabo van Digitalisering in een brief aan de Eerste Kamer. "Door een terugloop in het personeel en verzwaring van rechtszaken zet de Rechtspraak in op slimmer en innovatiever werken ten behoeve van de rechtzoekenden."

Volgens de staatssecretaris vinden er geregeld gesprekken op ambtelijk niveau plaats over het gebruik van algoritmes met en binnen de rechtspraak. Eind vorig jaar organiseerde het ministerie van Justitie en Veiligheid een conferentie over 'AI' in de rechtspraak. Begin dit jaar presenteert de Rechtspraak een AI-strategie waarin wordt ingegaan op het toepassen van 'AI' in het domein en de omgeving van de Rechtspraak.

"Op dit moment verkent de Rechtspraak de mogelijkheden die AI biedt, bijvoorbeeld bij het pseudonimiseren van te publiceren rechterlijke uitspraken. Ook is de Rechtspraak in samenwerking met andere Justitie & Veiligheid partners en de wetenschap betrokken bij de ontwikkeling van GPT NL", laat Szabo verder weten. GPT NL is een Nederlands taalmodel waar de overheid miljoenen euro's in heeft geïnvesteerd.