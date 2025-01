Automattic zegt bijdrage aan WordPress te verminderen naar 45 uur per week

WordPress-hoster Automattic zegt de bijdrage aan de ontwikkeling van WordPress terug te brengen naar 45 uur per week, waarbij het de ruzie met WP Engine als reden geeft. De beschikbare uren zullen vooral aan beveiligingsupdates en kritieke patches worden besteed. Dat laat het bedrijf in een blogposting weten. WordPress.org biedt het gelijknamige contentmanagementsysteem waar zo'n 44 procent van alle websites op internet gebruik van maakt. Webmasters kunnen WordPress downloaden en voor hun eigen website gebruiken.

WP Engine is een bedrijf dat klanten 'managed WordPress hosting' biedt. Klanten kunnen via het platform van WP Engine een eigen WordPress-site starten en meteen bij de provider hosten. Matt Mullenweg, mede-ontwikkelaar van WordPress en ceo van Automattic, dat via WordPress.com ook WordPress-hosting aanbiedt, noemde WP Engine onlangs 'een kanker voor WordPress'. Volgens Mullenweg biedt WP Engine klanten een slechte ervaring en profiteert van het bedrijf van de verwarring, doordat mensen denken dat WP Engine WordPress is.

Vervolgens stuurde WP Engine een 'cease and desist' brief naar Automattic waarin het bedrijf en Mullenweg werden verzocht om de 'valse en schadelijke' verklaringen over WP Engine in te trekken en dergelijke uitspraken niet meer te doen. In afwachting van de juridische claims en rechtszaken tegen WordPress.org besloot Automattic om WP Engine geen toegang meer tot de resources van WordPress.org te geven.

De rechter oordeelde onlangs dat Automattic de toegang moet herstellen. Daarnaast moet het bedrijf een lijst verwijderen van WP Engine-klanten die de afgelopen maanden met WP Engine zijn gestopt. Automattic laat nu weten dat het besloten heeft om de tijd die het in WordPress investeert terug te brengen naar de bijdrage van WP Engine, wat zo'n 45 uur per week zou zijn. Op dit moment zou Automattic bijna 1600 uur per week aan WordPress bijdragen. In september was dit nog zo'n 4000 uur.

Volgens Automattic is het veel tijd en geld kwijt aan het juridisch gevecht met WP Engine, dat juist heel weinig tijd en middelen in het WordPress-project zou investeren. Het zou om 45 uur per week gaan. Automattic spreekt van een disbalans die moet worden opgelost en zolang de rechtszaken gaande zijn, het geen mensen kan vrij maken voor de verdere ontwikkeling van WordPress.