VS dankt Nederland voor hulp bij offline halen van cryptomixer Sinbad.io

De Amerikaanse autoriteiten hebben het Openbaar Ministerie en de FIOD bedankt voor de hulp bij het offline halen van cryptomixer Sinbad.io eind 2023. Mede dankzij de inzet van Nederland in deze zaak hebben de Amerikaanse autoriteiten drie verdachten aangeklaagd en één aangehouden.

Cryptomixers maken het mogelijk om de herkomst en bestemming van cryptovaluta te verhullen. De cryptomixer mixt tegen betaling cryptovaluta met de cryptovaluta van andere gebruikers. Omdat cryptovalutatransacties worden bijgehouden in de blockchain, is zonder gebruik te maken van een mixer de herkomst van de cryptovaluta aan de hand van de blockchain te traceren. Voorstanders van cryptomixers stellen dat dergelijke platformen belangrijke, legitieme doelen dienen.

Het FIOD stelde destijds ook dat een cryptomixer niet per definitie illegaal is. De opsporingsdienst merkte op dat bij Sinbad.io is vastgesteld dat meer dan de helft van alle gemixte cryptovaluta een criminele herkomst heeft. Ook had Sinbad geen maatregelen getroffen voor het implementeren en handhaven van een Know Your Customer (KYC) of Know Your Transaction (KYT) beleid.

Drie Russische mannen worden verdacht van betrokkenheid bij Sinbad.io, alsmede een andere cryptomixer genaamd Blender.io. Eén van hen werd vorige maand aangehouden. De mannen worden verdacht van witwassen en het beheren van een niet-gelicenseerde geldtransactiedienst. Voor alleen het witwassen staat een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar. "Het Nederlandse Openbaar Ministerie en de FIOD hebben een grote bijdrage in deze zaak geleverd, waaronder het verstoren van de Sinbad-cryptomixer, en het bieden van andere waardevolle ondersteuning", aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.