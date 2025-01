VS verbiedt gebruik van Chinese hard- en software in connected auto's

Het Amerikaanse ministerie van Handel heeft een regel aangekondigd die de import en verkoop van Chinese 'connected' auto's verbiedt, alsmede auto's die van Chinese hard- en software gebruikmaken. Volgens het ministerie is de stap noodzakelijk om de nationale veiligheid van de VS en de privacy van Amerikanen te beschermen. "Auto's zijn tegenwoordig geen stuur op wielen meer, het zijn computers. Ze hebben camera's, microfoons, gps-tracking en andere technologieën die met internet zijn verbonden", zegt de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo.

"Dit is een gerichte aanpak om ervoor te zorgen dat we in China en Rusland geproduceerde technologieën van Amerikaanse wegen houden en onze nationale supply chains van connected voertuigen beschermen", gaat Raimondo verder. Volgens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan hebben connected voertuigen allerlei voordelen, maar kunnen software en hardware afkomstig van China en andere landen grote risico's voor de nationale veiligheid vormen.

Het ministerie kondigde vorig jaar al de plannen aan om een verbod in te voeren, waar vervolgens op kon worden gereageerd. Nu is de 'final rule' gepresenteerd. Daarin staat dat hardware en software van het Vehicle Connectivity System (VCS) en software in het Automated Driving System (ADS) niet uit China of Rusland mogen komen, omdat dit een 'onacceptabel risico' voor de nationale veiligheid vormt. De autoriteiten stellen dat toegang tot de onderliggende logistieke ketens ervoor kan zorgen dat vijanden van de VS gevoelige informatie in handen kunnen krijgen en voertuigen op afstand kunnen manipuleren.

Het definitieve besluit verbiedt de import van VCS-hardware of connected voertuigen die dergelijke hardware bevatten, en de import en verkoop van voertuigen die VCS- of ADS-software afkomstig uit China of Rusland bevatten. VCS omvat externe communicatie, zoals bluetooth, mobiele verbindingen en satelliet- en wifi-modules. ADS bestaat uit de onderdelen die het voertuig zelf laten rijden. Het besluit verbiedt ook dat Chinese of Russische fabrikanten nieuwe connected voertuigen met VCS-hardware of -software of ADS-software in de VS mogen verkopen, ook al is het voertuig in de VS gemaakt.

Het verbod op software in auto's gaat gelden vanaf modeljaar 2027. Het hardwareverbod wordt gehandhaafd vanaf modeljaar 2030 of 1 januari 2029 voor voertuigen zonder modeljaar. Connected voertuigen gemaakt door Chinese of Russische fabrikanten mogen vanaf modeljaar 2027 niet meer in de VS worden aangeboden of geïmporteerd.