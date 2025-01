Texas klaagt verzekeraar aan voor illegaal verzamelen rijgedrag automobilisten

De Amerikaanse staat Texas heeft verzekeringsmaatschappij Allstate en dochteronderneming Arity aangeklaagd voor het illegaal verzamelen, gebruiken en verkopen van het rijgedrag van automobilisten. Procureur-generaal Ken Paxton claimt dat Arity, een analytics- en databedrijf, app-ontwikkelaars miljoenen dollars betaalde voor het toevoegen van trackingsoftware.

Via de software kon Arity locatiegegevens van miljoenen mensen verzamelen. Deze data werd vervolgens door Allstate en andere verzekeringsmaatschappijen gebruikt voor het verhogen van premies. Volgens Paxton verzamelde Allstate locatiedata van 45 miljoen mensen in de VS en gebruikte dit om naar eigen zeggen 'World's Largest Driving Behavior Database' voor gerichte marketing te maken.

Wanneer iemand een autoverzekering aanvroeg of wilde vernieuwen gebruikten Allstate en andere verzekeraars de locatiedata van de klant in kwestie om een hogere premie te rekenen, aldus Paxton. De procureur-generaal stelt dat de bedrijven hiermee de wetgeving in Texas hebben overtreden, die vereist dat bedrijven duidelijk vermelden hoe ze gevoelige data gebruiken en hiervoor geïnformeerde toestemming krijgen. Allstate zou mensen nooit hebben geïnformeerd of toestemming hebben gekregen voor het verzamelen van de gevoelige data.

"Ons onderzoek heeft aangetoond dat Allstate en Arity mobiele apps miljoenen dollars betaalden om de trackingsoftware van Allstate te installeren", stelt Paxton. "De persoonlijke data van miljoenen Amerikanen is in strijd met de wet, zonder dat ze het weten of hier toestemming voor gaven, verkocht aan verzekeringsmaatschappijen." Eerder besloot Texas ook General Motors aan te klagen voor het illegaal verzamelen en verkopen van rijgedrag.