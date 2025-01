VK verplicht vanaf juli 'robuuste' online leeftijdsverificatie voor pornosites

Vanaf juli dit jaar zijn alle pornosites in het Verenigd Koninkrijk verplicht om de leeftijd van hun bezoekers online te verifiëren. Dat heeft telecomtoezichthouder Ofcom vandaag aangekondigd. Volgens Ofcom moet de maatregel kinderen op internet beschermen. Daarbij worden pornosites verplicht om 'robuuste leeftijdscontroles' uit te voeren om te bepalen of een bezoeker volwassen is of niet.

Ofcom geeft verschillende voorbeelden van hoe pornosites dit kunnen doen, zoals het gebruik van creditcardcontroles, het opvragen van bankgegevens, het vergelijken van een identiteitsbewijs met een selfie, leeftijdscontrole door de telecomprovider, het gebruik van digitale identiteitsdiensten en e-mailgebaseerde leeftijdschattingen. Gebruikers zelf laten aangeven hoe oud ze zijn is volgens Ofcom geen effectieve methode om iemands leeftijd te verifiëren.

"Te lang hebben veel online diensten die porno en andere schadelijk materiaal toestaan het feit genegeerd dat kinderen hun diensten ook gebruiken", zegt Ofcom-directeur Melanie Dawes. "Of ze vragen het niet, en wanneer ze dat wel doen, zijn de controles minimaal en eenvoudig te omzeilen. Dat houdt in dat bedrijven alle gebruikers effectief als volwassenen hebben behandeld, waardoor kinderen mogelijk zijn blootgesteld aan porno en andere soorten schadelijke content. Dat zal vanaf vandaag veranderen."

Dawes merkt op dat volwassenen de komende maanden veranderingen zullen merken in de manier waarop ze bepaalde websites kunnen gebruiken. Websites die hun eigen pornografie hosten moeten leeftijdscontroles per direct invoeren, terwijl andere user-to-user diensten, waaronder social media, die porno en bepaalde andere soorten content toestaan op zijn laatst in juli moeten volgen.

Burgerrechtenbewegingen waarschuwden eerder voor de gevolgen van online leeftijdsverificatie. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF stelde dat online leeftijdsverificatie surveillance is die ieders privacy bedreigt. De Britse burgerrechtenbeweging Open Rights Group waarschuwde dat de maatregelen van Ofcom ieders privacy en security bedreigen en dat datalekken met de seksuele voorkeuren van mensen grote gevolgen hebben en tot chantage kunnen leiden.