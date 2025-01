Microsoft waarschuwt voor naderend einde support Exchange 2016 en 2019

Microsoft heeft opnieuw gewaarschuwd voor het naderende einde van de support van Exchange 2016 en 2019. Over iets minder dan negen maanden, vanaf 14 oktober, zal de mailserversoftware geen beveiligingsupdates meer ontvangen. "Installaties van Exchange 2016 en 2019 bij klanten zullen na 14 oktober 2025 gewoon blijven werken, maar vanwege de aankomende end of support datum en potentiële toekomstige beveiligingsrisico's, raden we klanten ten zeerste aan om nu in actie te komen", zo laat het Microsoft Exchange Team in een blogposting weten.

Microsoft stelt dat organisaties als oplossing kunnen overstappen op Exchange Online of upgraden naar Exchange Server Subscription Edition (SE) als deze in het begin van de tweede helft van dit jaar beschikbaar komt. In het geval van organisaties die met Exchange 2016 werken wordt aangeraden om eerst een 'legacy upgrade' naar Exchange 2019 te doen en daarvandaan naar Exchange Server SE te upgraden.

Het Exchange Team stelt dat organisaties de optie hebben om een 'legacy upgrade' van Exchange 2016 naar Exchange Server SE RTM uit te voeren, en zo Exchange 2019 helemaal over te slaan. "Maar aangezien er minder dan vier maanden zijn tussen de release van Exchange Server SE en het einde van de support van Exchange 2016, is dat misschien niet genoeg tijd, afhankelijk van de omvang van de uitrol en andere factoren", aldus het Exchange Team. Organisaties die nog met Exchange Server 2013 of eerder werken moeten die eerst verwijderen voordat ze Exchange Server 2019 CU15 kunnen installeren of naar Exchange Server SE kunnen upgraden.