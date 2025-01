Bunq-klant krijgt 5800 euro schade door fraude via Apple Pay niet vergoed

Een klant van bunq die het slachtoffer werd van oplichting, doordat een derde haar betaalpas aan een Apple Pay-wallet toevoegde, krijgt de 5800 euro schade niet vergoed. Dat heeft het financiële klachtinstituut Kifid bepaald. Vorig jaar juni werd de betaalpas van de klant toegevoegd aan een nieuwe Apple Pay-wallet. Twee dagen later vonden er meerdere tranacties plaats met een waarde van 5800 euro.

De klant deed aangifte en vordert dat bunq de schade vergoedt. Ze stelt dat zij geen beveiligingscodes, wachtwoorden of andere gevoelige informatie met derden heeft gedeeld. De telefoon en de betaalpas van de klant zijn niet uit haar bezit geweest. De klant kan niet verklaren hoe de fraude heeft plaatsgevonden, maar het is volgens haar mogelijk dat geavanceerde phishingtechnieken of andere vormen van cyberaanvallen zijn gebruikt om toegang tot de rekening te krijgen.

"Hoewel het aan de bank is om te bewijzen dat de consument grof nalatig heeft gehandeld, rust op de consument een verzwaarde stelplicht. Dat betekent dat de consument aanknopingspunten dient te verstrekken over de wijze waarop een onbevoegde derde de mogelijkheid heeft gehad om de betaalpas van de consument toe te voegen aan een Apple Pay-wallet. Een andere regel zou banken voor onaanvaardbare risico’s van misbruik plaatsen", aldus het Kifid (pdf).

Bunq legde uit dat voor het koppelen van een betaalpas aan Apple Pay het nummer van de betaalpas en de verloopdatum van de pas moeten worden opgegeven.Om te verifiëren dat de klant instemt met het toevoegen van de betaalpas aan Apple Pay wordt per sms een verificatiecode gestuurd die moet worden ingevoerd op de iPhone waar de betaalpas aan wordt toegevoegd. Bunq heeft deze code naar het nummer van de klant gestuurd. In de sms staat dat de klant de verificatiecode niet mag delen met derden, zo liet de bank verder weten.

Omdat de klant niet heeft uitgelegd hoe de gegevens van de betaalpas en de verificatiecode kennelijk in handen van een derde zijn gekomen, concludeert het Kifid dat de klant onvoldoende zorgvuldig is geweest. "Dit leidt tot het oordeel dat moet worden aangenomen dat de consument de verplichtingen voor het veilige gebruik van de rekening zoals opgenomen in de voorwaarden niet is nagekomen. Derhalve concludeert de commissie dat de consument in juridische zin grof nalatig heeft gehandeld en dat de bank de geleden schade op grond van artikel 7:529 lid 1 BW niet aan de consument hoeft te vergoeden."